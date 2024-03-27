خبير تربوي يطالب التعليم بإتاحة نماذج استرشادية جديدة لـ امتحانات الثانوية العامة

طالب الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة نماذج استرشادية جديدة لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقال الدكتور تامر شوقي، عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي”: "أرى أن إتاحة نماذج استرشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، وعدم الاكتفاء بنماذج العام الماضي يمثل ضرورة قصوى للطلاب بل للوزارة في ضوء الاعتبارات التالية:

- إن نماذج العام الماضي كانت تحمل بعض الأخطاء سواء لغوية أو في ترتيب الأسئلة.

- إتاحة نماذج استرشادية جديدة للطلاب يساعدهم على التعرف على أفكار جديدة ومتنوعة، وعدم الاكتفاء بأفكار العام الماضي والتى قد يكون الطالب اطلع عليها منذ وقت طويل وأصبحت مألوفة لديه.

- طرح نماذج استرشادية جديدة سيتيح للطالب التعرف على شكل وترتيب أسئلة الامتحانات النهائية، خاصة أن ترتيب الأسئلة المقالية والموضوعية في نماذج العام الماضي كانت مختلفة عن ترتيب أسئلة امتحانات آخر العام(حيث تضمنت أسئلة النماذج الاسترشادية الأسئلة المقالية في منتصف النموذج بينما كانت في نهاية الأسئلة في امتحانات آخر العام).

- إتاحة نماذج استرشادية جديدة قد يكون بديلا ولو بسيطا للامتحانات التجريبية التى كان من المزمع تطبيقها على الطلاب في سنوات سابقة.

- إتاحة نماذج استرشادية جديدة سيمنح الطالب وولى الأمر نوعا من الطمأنينة قبل امتحانات آخر العام، وأن الطالب يسير في المسار الصحيح.

- يمكن أن تتضمن النماذج الاسترشادية الجديدة خانة لرقم الجلوس وتدريب الطالب على كيفية كتابته قبل امتحان آخر العام.

- إتاحة نماذج استرشادية جديدة سيقلل من اجتهادات المعلمين الخصوصيين والذين يشتتون الطلاب بأسئلة وامتحانات خاطئة في ضوء عدم تدربهم على كيفية صياغة الأسئلة لكون الكثير منهم غير حاصل على مؤهل تربوي.

- إتاحة نماذج استرشادية جديدة على نمط امتحانات آخر العام سيتيح للوزارة الأخذ ببعض الملاحظات من قبل الطلاب والمعلمين والخبراء، وبالتالي تلافيها في الامتحانات النهائية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024