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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسريب غاز واختلاط الصرف الصحي بالمواد البترولية وراء انفجار محطة المرج

حريق
حريق

كشف المعاينة الأولية لحادث اندلاع محطة صرف صحي المرج بالقليوبية حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبري بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما ادي الى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق .
واصيب 5 أشخاص فى حادث انفجار واندلاع حريق في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بثلاث محطات وهي الخانكة والخصوص والمرج ، وتم نقلهم الى المستشفيات المختصة لتلقي العلاج.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بثلاث محطات هما المرج والخصوص والخانكة.
وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء،  تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

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