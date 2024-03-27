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اقتصاد

رشا عبدالعال: لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة

رشا عبد العال- رئيس
رشا عبد العال- رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:  إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة ،  بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي ، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية؛ مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند  رد الضريبة على القيمة المضافة .

وأفادت "رشا عبدالعال" أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة  تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ،  وتلتزم المصلحة  باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

 ودعت " رئيس المصلحة "  الممولين بضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتى لا يتعرض الطلب للرفض  ، لافتة إلى إنه يمكن الاطلاع على  المستندات اللازمة لرد الضريبة  من خلال الرابط التالي 
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
   
 وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها  ، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ  ،  والضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة  ، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد  .

وأوضحت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات ، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل ، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
                                          
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.

الاستثمار المحلي السلع والخدمات الضرائب المصرية القيمة المضافة الفواتير الالكترونيه تحسين مناخ الاستثمار

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