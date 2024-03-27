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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها: خطة لصيانة جميع المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تسعى إلى تحسين مستوى خدمات الصيانة فى جميع المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية والمدن الجامعية، فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها بصورة تعكس واقع الجامعة واهتمامها بموظيفها وطلابها، ومن أجل الحفاظ على استمرار وجاهزية جميع مرافق الجامعة لتسهيل عملها الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال ترؤسه لجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة، والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، ومنسق عام الجودة الإدارية، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير الإدارة الهندسية، والتخطيط، والأمن الإداري.

واستعرض رئيس الجامعة نسب الإنجاز فى المشاريع القائمة مع ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات عند تنفيذ أعمال الصيانة بما يحفظ حقوق الجامعة ويؤدي إلى أفضل النتائج.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها خدمات الصيانة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مرافق الجامعة

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