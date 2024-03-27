تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن إرسال الجيش إلى أوكرانيا تثير غضب أمريكا| تفاصيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال الجيش إلى أوكرانيا أثارت غضب المسئولين الأمريكيين.

جاء ذلك من خلال تقرير لوكالة "بلومبرج"، أن "التصريحات بشأن إرسال الجيش إلى أوكرانيا، المثيرة للجدل، أدت إلى توبيخ سريع وعلني للغاية من جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، وأثارت غضب المسئولين الأمريكيين، الذين يقولون سرا إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير حتى صراعا مع موسكو".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الفوز في هذه الحرب.

ووفقا لذلك، فقد ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.