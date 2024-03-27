بحماية مشددة من الاحتلال..عشرات المستوطنين الإسرائيلين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باقتحام 85 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك في فترة الاقتحامات الصباحية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال".

وفي هذا السياق، استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب معبر المنطار التجاري "كارني" شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ في مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حرق منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذي يشهد منذ قرابة الأسبوع حصارا مشددا، واستهدافا للطواقم الطبية والنازحين، حيث لا تزال تواصل عملياتها في محيط المجمع، وخاصة في منطقة المسحال، وبداية مخيم الشاطئ.