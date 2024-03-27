بشرى سارة| تراجع أسعار السيارات.. ماذا يحدث بالسوق؟

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية خلال الأيام القليلة الماضية، عن تخفيضات بأسعار السيارات الجديدة "الزيرو" بقيم وصلت إلى 500 ألف جنيه.

اسعار السيارات

انخفاض اسعار السيارات

وتوقع الكثير من الباحثين عن الشراء أن ينعكس التخفيضات بأسعار الزيرو على سوق المستعمل الذي شهد في العامين الماضيين زيادات سعرية غير مسبوقة وهو ما أدى إلى ركود المبيعات وشلل السوق.

سعر سيارة فيات شاهين

وتعد فيات شاهين واحدة من السيارات صاحبة الشعبية في سوق المستعمل لما تقدمه من مساحات عائلية وأداء ميكانيكي معتدل، فضلًا عن توافر قطع غيارها وسهولة صيانتها.

وكانت سيارة فيات شاهين التي تعتبر نسخة محسنة من فيات 131 واحدة من السيارات التي تم تجميعها بمصانع شركة النصر، ودخلت خطوط الإنتاج في عام 1994 واستمرت حتى عام 2009.

معلومات عن السيارة شاهين

وقبل تجميعها في مصر كانت السيارة تحمل اسم "توفاس شاهين" وصنعت في تركيا خلال الفترة من عام 1977 وحتى 2002، كما استمر إنتاجها في إثيوبيا لمدة عام بعد إيقافها في مصر.

تتوفر فيات شاهين موديلات 1995 حتى 2006 في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 40 إلى 180 ألف جنيه، ويتحكم سنة الموديل والحالة الفنية والتجهيزات والكماليات في السعر النهائي.

تعمل السيارة بنوعين من المحركات الأول يتوفر في النسخة S وهو سعة 1400 سي سي بقوة 78 حصان وناقل حركة يدوي، أما النسخة SL تعمل بمحرك 1600 سي سي بقوة 96 حصان بالحقن الإلكتروني "إنجيكشن".

اسعار السيارات

سعر السيارات المستعملة في سوق الجمعة

سيارة فولكس فاجن جولف

- موديل 1987 بسعر 120 ألف جنيه.

- تحتوي على موتور1800 سي سي، وعداد 300 ألف كيلومتر، نواقل حركة مانيوال، وتكييف.

سيارة بروتون ويرا 2004

- تتمتع بإمكانات جيدة، وهي من إنتاج شركة بروتون الماليزية، وجاءت بطراز ويرا بديلًا عن طراز سابق هو بروتون ساجا.

- ويبلغ الحد الأدنى من سعر سيارة بروتون ويرا 86 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 115 ألف جنيه.

سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013

- سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 هي إحدى السيارات الصينية الصنع.

- يبلغ الحد الأدنى للسعر نحو 140 ألف جنيه.

- يصل سعرها الأقصى إلى 160 ألف جنيه.