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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يستقبل وفد اللجنة المركزية لحركة فتح بالجامعة العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

ويضم وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور القاهرة برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.


وكان قد استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر الوزارة، وفداً من حركة فتح الفلسطينية، وعقد جلسة مباحثات تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الإنتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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