تقارير إسرائيلية: المفاوضات حول صفقة الأسرى في قطر وصلت إلى طريق مسدود

كشفت تقارير لوسائل إعلام عبرية مختلفة، عوصول المفاوضات في قطر بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة الى طريق مسدود.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أنه بعد محادثة مع الوسطاء وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع الطواقم بالعودة من الدوحة إلى إسرائيل.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المحادثات ادعائه أن "جواب حماس سخيف ولا يترك مجالا للشك، أن السنوار لا يرغب في التقدم نحو صفقة حاليا".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي انه "في ظل الشروط التي نشأت، عندما يكون في نفق ومحاط بالأسرى كدرع بشري مع الغذاء والدواء، وعندما تكون الضغوطات الدبلوماسية موجهة الى إسرائيل بقوة أكبر- هو لا يزال يحلم بتوحيد الساحات في رمضان".

ووفقا للقناة فقد تمسكت حماس في إجابتها المفصلة برغبتها في تحديد هوية أسرى المؤبدات الذين سيفرج عنهم.

وبخصوص عودة النازحين إلى شمال غزة، فان إسرائيل حددت النازحين المستعدة لعودتهم في ظل فحوصات أمنية وتحديد فئاتهم، لكن حماس ردت بإجابة صارمة للغاية : إلغاء تام لحاجز الفحص بين جزئي القطاع وعودة جميع السكان إلى شمال غزة.