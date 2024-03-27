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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه: تسرب مواد بترولية لنفق الصرف وراء الحريق بـ5 مواقع بالقليوبية

صدى البلد

انتقل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، الذي حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وهو ما أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

ورافق رئيس الشركة، كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وتفقد رئيس الشركة القابضة، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق التي تم احتوائها على الفور، وأسفرت عن بعض الخسائر المادية الجاري حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، وتمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر في الأرواح، وجار حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

الخدمة المقدمة للمواطنين الخسائر المادية الدكتور صلاح بيومي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان

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