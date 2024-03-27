الكشف على 1709 مرضى  في قافلة علاجية بكفر الشيخ هلال بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدفهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وتم توقيع الكشف على 1709 مرضى . وضمت 11 عيادة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - الجراحة - اسنان- رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة باطنة 334 ، أطفال 258 ، جراحة 134 ، أسنان 99 ، انف وأذن 143، جلدية 223 ، رمد 124عظام 278 ونسا وتنظيم اسرة 116 حالة

كما تم إجراء 326 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 85 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 89مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 22 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية ، و 135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

IMG-20240327-WA0028

IMG-20240327-WA0027

IMG-20240327-WA0026

IMG-20240327-WA0025

IMG-20240327-WA0024

IMG-20240327-WA0023

IMG-20240327-WA0022