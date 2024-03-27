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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1709 مرضى  في قافلة علاجية بكفر الشيخ هلال بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة  الصحة بالدفهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية بقرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وتم توقيع الكشف على 1709 مرضى . وضمت  11 عيادة    منها  ( 2أطفال - 2 باطنة - الجراحة - اسنان- رمد - الأنف والأذن  - نساء وتنظيم اسرة  )   فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  جاء بيان القافلة باطنة 334 ، أطفال 258 ، جراحة  134 ، أسنان 99 ، انف وأذن  143، جلدية 223 ، رمد 124عظام  278  ونسا وتنظيم اسرة   116 حالة
كما تم إجراء 326 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  85 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 89مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 22 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.


وأشار  وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة  40 ندوة تثقيفية ، و  135 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

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الدفهلية علاج على نفقة الدولة قافلة طبية علاجية مش أ مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة وكيل الوزارة ندوة تثقيفية

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