انطلاق النسخة الثانية من المعرض العقاري المصري "THE ICON SHOW" بجدة مايو المقبل

تنطلق النسخة الثانية من«THE ICON SHOW»، معرض العقارات المصرية الأكبر، بمدينه جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خـلال الفترة الممتدة من 9 حتى 11 مايو 2024.

وتضم النسخة الثانية أكثر من ١٢ عارض من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والتي تقدم فرص استثمار عقاري غير مسبوقة في مختلف انحاء القطر المصري كالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومستقبل سيتي ومدينة العين السخنة و منتجعات العلمين الجديدة ورآس الحكمة والشيخ زايد وغيرها. حيث يضم المعرض فرص استثماريه كبري لأكثر من ١٥٠ مشروع عقاري لمختلف الوحدات [ سكنية وإدارية وفيلات ووحدات ترفيهية].

ويشمل المعرض، الذي يستمر على مدى 3 أيام منذ الافتتاح، جلسات حوارية وورش عمل، بمشاركة الجهات ذات الاختصاص ونخبة من المطورين العقاريين والجهات التمويلية وحضور السادة أعضاء الغرفة التجارية بجدة ولفيف من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين والمصريين الخبراء بالقطاع العقاري؛ لاستعراض الفرص والأساليب الحديثة في التطوير العقاري.

وفي هذا السياق، قال أحمد الشيخ، المتحدث باسم التحالف في القاهرة: "أن إقامة معرض «THE ICON SHOW» تآتي تماشياَ مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تعزيز تصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية ومنها السعودية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر وتقديم حلول تسويقية حقيقية وناجحة، وذلك من خلال طرح وحدات سكنية تلبي احتياجات عملائها في السعودية والمصريين المقيمين في الخارج."

وأضاف الشيخ: "تعتبر النسخة الثانية من معرض «THE ICON SHOW» العقاري منصة كبرى وهامة في تنمية سوق العقارات المصري والارتقاء به، فرصة فريدة من نوعها لجميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري للالتقاء والتفاعل، وتبادل الخبرات والرؤى، حيث تم جمع العديد من الجهات التي تخدم القطاع العقاري المصري ورواده في مكان واحد، ما يسهم في تبادل الخبرات ونشر المعرفة وزيادة الوعي لدى زوار المعرض حول أهمية الاستثمار العقاري والمنتجات العقارية.