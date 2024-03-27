مؤشرات البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 28306 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 34462 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.79% ليصل إلى مستوى 12040 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 6589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 9346 نقطة.