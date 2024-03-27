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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة ميناء دمياط تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على وفد ألماني

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط السفير فرانك هارتمان .. سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر وقرينته والوفد المرافق له من اعضاء السلك الدبلوماسي الألماني خلال زيارتهم للميناء لبحث اوجه التعاون بين الجانبين .
حضر اللقاء العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الادارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة ومسئولي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) مشغل مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 ، حيث قام رئيس مجلس ادارة الهيئة بالترحيب بالسفير والوفد المرافق وأكد على اعتزازه بالزيارة  التي تدل على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون بين الجانبين ، أعقب ذلك تقديم عرضاً توضيحياً للميناء ومزاياه التنافسية والتعريف بمحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها محطة الحاويات تحيا مصر 1  والتي تعد شاهداً على تميز العلاقات وأحد الشراكات العملاقة بين مصر وألمانيا .

كما اوضح ان ميناء دمياط مستمر في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالميناء طبقاً لتوجيهات السيد الفريق مهندسكامل الوزير .. وزير النقل ، حيث يمتلك الميناء بنية أساسية قوية وفرص استثمارية في مجالات عديدة اضافة الى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية .
ثم توجه الحضور لزيارة ميدانية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 ، حيث استمع السفير من القائمين عليها لشرح توضيحي للمشروع والذى تديره شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف شركات هاباج لويد المانيا ، يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، حيث تبلغ أطوال أرصفته حوالي 1970 متر وعمق 18 متر وساحة خلفية من الساحات والمخازن على مساحة تقدر بحوالي 922 ألف متر مربع ، وستساهم في رفع تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3,5 مليون حاوية مكافئة .
وقد أعرب السفير عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون مما ينعكس ايجاباً على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين ، وفى نهاية الزيارة قدم اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش درع تذكاري للسفير تقديراً لزيارته الأولى للميناء .

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