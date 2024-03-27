صحه دمياط تنظم احتفالية لإحياء اليوم العالمي للدرن

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط، احتفالية باليوم العالمي للدرن الذي يوافق الرابع والعشرين من مارس كل عام، وذلك بمستشفي الأمراض الصدرية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمرض الدرن .

وبهذه المناسبة تم عمل يوم توعية لمرضي العيادات الخارجية والاستقبال عن مرض الدرن وما يخلفه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية مدمّرة من خلال فريق التثقيف و قام فريق البيوسيفتي بحملة لتوعية المترددين على المستشفى بطرق الوقاية من الأمراض الصدرية.

وتم عمل محاضرة تثقيفية عن الدرن وطرق انتقاله وبروتوكول العلاج واهميه البيوسفتي بمعامل الدرن في قاعة مستشفى الامراض الصدرية بحضور الدكتور اشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي



ويهدف هذا اليوم الذي وضع له شعار "نعم، يمكننا القضاء على الدرن " إلى بث الأمل والتشجيع على أهمية التوعية بخطورة هذا المرض القاتل ونشر الوعي التثقيفي الصحي نحو الامراض والاوبئة والحد من انتشارها.

