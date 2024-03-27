افتتحها النائب مجاهد نصار.. انطلاق المسابقة الكبرى في حفظ وتجويد القرآن الكريم بميت نما

افتتح النائب مجاهد نصار، مساء أمس الثلاثاء، عقب صلاة التراويح، فعاليات المسابقة الدينية الكبرى في حفظ وتجويد القرآن الكريم بمسجد النور بميت نما.

تقام المسابقة تحت رعاية الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ ماهر سعيد عبد الفتاح، مدير إدارة أوقاف غرب شبرا الخيمة، والمقرر أن تستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة قوية وكثيفة من الشباب والفتيات والأطفال في المستوى الأول ويشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً؛ والمستوى الثاني في حفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث يشمل حفظ ربع القرآن الكريم، والمستوى الرابع والخامس في حفظ خمسة أجزاء وثلاثة أجزاء، والمستوى السادس في حفظ جزء من القرآن الكريم من سن السادسة إلى الثامنة.

وتشكلت لجان الاختبار من كل من فضيلة الشيخ أيمن صقر، والشيخ محمود صقر والشيخ رجب سليمان عبد الله، والشيخ مصطفى عزب، والشيخ علي عبد البصير.

وأكد الشيخ أيمن صقر، المشرف العام على المسابقة، أنه تم، أمس، الثلاثاء، اختبار أكثر من 250 من المتسابقين من جميع الأعمار في المستوى الخامس والسادس، ويشمل حفظ جزء إلى ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

وقال "صقر" إنه من المقرر اليوم، الأربعاء الموافق 17 رمضان، بعد صلاة التراويح، إجراء الاختبارات بين المتسابقين والمتسابقات في حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

وفي يوم الخميس الموافق 18 رمضان، تجري الاختبارات في حفظ ربع القرآن الكريم، وفي يوم الجمعة 19 رمضان في حفظ نصف القرآن الكريم.

ومن المقرر أن تختتم لجان الاختبار أعمالها يوم السبت الموافق 20 رمضان في حفظ القرآن الكريم كاملاً.

من جانبه، أكد النائب مجاهد نصار أن المسابقة تهدف إلى تنمية المواهب في حفظ القرآن الكريم، وتشجيع الأطفال والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظاً وتجويداً وتدبراً وتعلقاً بأحكامه وآدابه وحثهم على التسامح وقبول الآخر، واكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية والأصوات الحسنة وإبراز القدرات الإبداعية لديهم.

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