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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان أسماء المشروعات الفائزة في الدورة الثانية لحاضنة جامعة الإسكندرية للابتكارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

انطلق المعسكر التدريبي الخاص بدورة الاحتضان الثانية لحاضنة جامعة الإسكندرية، على مدار خمسة أيام بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية.

 وذلك مع نخبة من المدربين والمحاضرين في مجال ريادة الأعمال لتغطية النقاط التدريبية اللازمة للمعسكر، و في إطار أنشطة مشروع حاضنة جامعة الإسكندرية للابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم  PILOT الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

شارك في المعسكر التدريبي 40 متدرب من الخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جامعة الإسكندرية ومن خارجها وقد تنوعت الأفكار المشاركة وكانت في صميم نشاط حاضنة الأعمال (مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتعلم).

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وقد انعقدت لجنة التحكيم للمشروعات المشاركة ووقع الاختيار على سبع مشروعات تم اختيارها ليتم احتضانها في حاضنة PILOT حيث ستحصل الشركات على دعم مالى يصل إلى 300 ألف جنيه للشركة الواحدة (ثلاثمائة ألف جنيه) ممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى والقانونى المقدم من الحاضنة، وقد تم إعتماد قرار اللجنة والمشروعات الفائزة هى كالتالي:
* المشروع الأول (SciAsk)  
* المشروع الثاني (Young Engineering Academy) 
* المشروع الثالث (KED) 
* المشروع الرابع (Techno Deff) 
* المشروع الخامس (Language Empire) 
• المشروع السادس (Kemet)
• المشروع السابع (HR Mystery)

جدير بالذكر أن حاضنة PILOT هي إحدى حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق - INTILAC) التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهى حاضنة متخصصة في مجال الابتكارات التربوية وتكنولوجيا التعليم والتدريب ورفع القدرات.

الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمي البحث العلمى والتكنولوجى أكاديمية البحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوه الدعم الفنى

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