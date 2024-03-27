النائب مجاهد نصار يشهد حفل إفطار مع أطفال دار للأيتام بشبرا الخيمة

شهد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حفل الإفطار جماعي مع أطفال دار أبناء الدكتور إسماعيل سلام لرعاية الأيتام بشبرا الخيمة، احتفالاً بيوم اليتيم، والذي نظمته الدار بحضور النائب عبد السلام الخضراوي والدكتور سمير حماد ، نائب محافظ القليوبية ، والنائبة ريهام عفيفي.

بدأت الاحتفالية باستقبال النائب مجاهد نصار ومرافقيه عقب تناول الإفطار رمضان وسط أطفال دار أبناء الدكتور إسماعيل سلام بفقرات فنية تضمنت استعراضات وأغاني وطنية وفقرة التنورة.

وأعرب النائب مجاهد نصار عن سعادته بمشاركة أطفال دار أبناء الدكتور إسماعيل سلام في هذا اليوم والاحتفال بيوم اليتيم، مؤكداً أننا جميعاً مسؤولون عن إسعادهم وإدخال البهجة إلى نفوسهم ومشاركتهم فرحتهم، مقدماً الشكر والتقدير لكل القائمين على الدار.

وفي نهاية الحفل حرص النائب مجاهد نصار على التقاط بعض الصور التذكارية مع أبناء الدار وتوزيع الهدايا العينية على الأطفال الأيتام لإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم متمنياً لهم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح.

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