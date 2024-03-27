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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمدارس الفنية

مواعيد الامتحانات
مواعيد الامتحانات

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مواعيد امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني نهاية العام بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج.

وقال محافظ القليوبية انه جرى وضع الخريطة الزمنية لانطلاق الامتحانات في مدارس التعليم الفني بالمحافظة لامتحانات نهاية العام وهي كالتالي:  
_الامتحان التحريري لتخصصات إعداد مهني 21 إبريل المقبل 
_الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات 9 مايو المقبل 
_الامتحان التحريري المدارس الجدارات 14 مايو المقبل 
_امتحانات مدارس التعليم المزدوج صناعي وزراعي وفني وإداري 8 مايو المقبل 
_الامتحان التحريري للمهني وفصول الخدمات 22 إبريل المقبل 
_الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية 8 مايو المقبل 
_امتحان التحريري للصف الأول والثاني بجميع النوعيات 13 مايو المقبل 
_الامتحان التحريري لمدارس الجدارات 18 مايو المقبل 
_الامتحان التحريري عام ومتقدم وجدارات 28 إبريل المقبل .

وأضاف المحافظ أنه تقرر أن تتم الامتحانات العلمية والمعملية بمدارس التعليم الزراعي ومدارس التعليم التجاري والفندقي وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة، مشيرا إلى أن المدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها وإرسال صورة إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الأحد 21 إبريل. 

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القليوبية الخريطة الزمنية امتحانات صفوف النقل انطلاق الامتحانات أمتحانات نهاية العام مواعيد امتحانات صفوف النقل

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