حمادة هلال: نصيحتي لابني ترك التمثيل حتى انتهاء الدراسة.. ولم أقرر تقديم المداح بالسينما|حوار

فتحي عبد الوهاب أضاف للمداح ومزعلتش من ماجد المصري

شخصية سميح الناس شافتها اسقاط على المسيح الدجال وهذا لم نقصده

نصيحتى ليوسف أبني ترك التمثيل والتركيز فى المذاكرة لحين انتهاء الدراسة

لم أقرر تقديم المداح فى السينما ولكن مجرد حلم أتمنى تحقيقه



أربعة أعوام من النجاح المتواصل ففي كل جزء من مسلسله يحاول أن يفرض نفسه على الساحة الدرامية بأفكار وتفاصيل تجعل من مسلسل المداح أسطورة درامية.



وفى موسم رمضان الحالي قرر الفنان حمادة هلال أن يقدم مسلسل المداح بشكل مختلف ومفاجآت عدة كشفها لنا خلال هذا الحوار الذي أجريناه معه فى كواليس التصوير..

*في البداية وبعد مرور 15 يوما من منافسة رمضان.. كيف ترى تجربة تقديم جزء رابع من المداح؟

الحمد الله راضٍ جدا عن تجربة الجزء الرابع والمداح أصبح حاليا ملحمة أسطورية فى الدراما المصرية وفكرة المداح عموما قماشة تصلح لتقديمها بأشكال مختلفة وأجزاء أكثر من أربعة.



معنى ذلك أنك قررت تقديم الجزء الخامس رمضان 2025؟



لا أعلم فى الحقيقة إذا كان بإمكاني تقديم جزء خامس أم لا ولكن ما أؤكد عليه أن قصة المداح تستحمل أجزاء أخرى لأن كل جزء يكون بحكاية مختلفة تماما عن الجزء الذي يسبقه وأعتقد هذا ما شهدناه هذا العام

من وجه نظرك ما الجديد الذى قدمته فى هذا الجزء من المداح؟

الجزء الرابع من المداح هو جزء صعب للغاية سواء فى التصوير أو حتى الإنتاج لأن فكرة المسلسل قائمة على ظهور كل أسبوع جن جديد بنجم جديد، ففي الأسبوع الأول كان الجن مؤذيا والذى قدمه محمد دياب وبعدها جن الموت والذى قدمه حمزة العلي والآن نشاهد مليكة راجعة مرة أخرى والتى تجسدها سهر الصايغ كل هذا بالإضافة إلى الفنان فتحي عبد الوهاب والذى ظهوره معنا فى الجزء الرابع كان إضافة كبيرة للمسلسل أحب أن أشكره عليها من خلالك.



وماذا عن الأسبوع الرابع من المسلسل خاصة أن هناك مفاجأة ضخمة ضمن الأحداث؟

بالفعل هناك مفاجأة كبيرة جدا ضمن الأحداث وظهور فنان جديد فى الأسبوع الرابع أحب أن أترك الحديث عنها لحين عرض جميع حلقات المسلسل.



بخصوص فتحي عبد الوهاب وانضمامه للمسلسل كيف ترى اعتذار ماجد المصري عن نفس الدور وهل حدث خلاف بينكما بعد هذا الاعتذار؟

لا ماجد المصري صديقي وأعتبره فى منزلة الأخ واعتذاره عن عدم تقديم الدور لم يتسبب فى أي أزمة أو خلاف، ماجد المصري أو فتحي عبد الوهاب الاثنان نجمان كبيران ومشاركة أي منهما ضمن أحداث المسلسل إضافة كبيرة له.

ولو ماجد المصري قدم شخصية سميح كان قدمها بطريقته كما يقدم حاليا فتحي عبد الوهاب شخصية سميح على طريقته الخاصة.



وهل فعلا شخصية سميح إسقاط على شخصية المسيح الدجال؟ هذا ما كنت تقصده ضمن أحداث المسلسل؟

إحنا لم نقصد أي إسقاط فى المسلسل ولكن الجمهور ظن أننا نقصد بشخصية سميح شخصية المسيح الدجال بسبب ما يفعله مع باقى أبطال المسلسل، ولكن لم نكن نقصدها إطلاقا وهذا لم يؤثر علينا كفريق عمل للمسلسل.

أيضا من مفاجآت المسلسل ظهور ابنك يوسف لأول مرة فى التمثيل كلمنا عن تجربته وبماذا نصحته؟

تجربة يوسف فى المداح الجزء الرابع لها كواليس شوية كوميدية ففي بداية الأمر عند قرأتي للسيناريو وعملت بشخصية الطفل داوود كنت رافض تماما لفكرة طفل يقدم دور صعب بالشكل ده وطالبت منهم تغير تفاصيل الشخصية بحيث يكون داوود شاب فى الـ18 من عمره أو شيء من هذا القبيل، ولكن المفاجأة كانت فى يوسف نفسه عندما تحدث معي وطلب هو بنفسه تقديم شخصية داوود، وأكتشفت أنه قرأ السيناريو فى المنزل بدون علمي وعجبه الدور جدا ولكن لم أوافق عليه إلا بعد موافقة المخرج أحمد سمير فرج عليه فى البداية وكان القرار فى الأول والأخر للمخرج وليس لي.

وماذا عن النصيحة التي توجهها له؟

نصيحتى ليوسف هي الاهتمام بدراسته فقط لا غير ومشاركة فى المداح ليست بداية شغله فى الفن فالسن الخاص بيوسف سن خطر ولابد ان يهتم بدراسته ولم تتكرر هذه التجربة إلا بعد انتهاء دراسته، يوسف حب يخوض التجربة فى هذا السن ولكن لم يحترف التمثيل إلا بعد الدراسة.

هل بالفعل قررت تقديم المداح فى فيلم سينمائى؟

أنا نفسي أقدم المداح بالفعل فى السينما ولكن لم أقرر هذا، تجربة المداح هي كما أوضحت له فى بداية حواري أنها أصبحت أسطورية فى الدراما وتقديمها فى السينما ليس بالأمر السهل ولكن مجرد فكرة أتمنى تنفيذها طبعا.

وماذا عن مشاريعك القادمة؟

لم أفكر فى أي مشاريع قادمة خلال هذه الفترة فالجزء الرابع من المداح مستحوذ على كل طاقتي ووقتي، فمنذ ثلاثة أشهر او اكثر لم أستطع النوم بشكل كامل بسبب ضغط التصوير، فبعد انتهاء تصوير المسلسل سوف أحصل على إجازة طويلة وبعدها سوف أقرر ملامح مشورعي القادم.