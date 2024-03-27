جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق القريبة من جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق الطرق الواصلة بين المستوطنات القريبة من حدود جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الوضع ربما لا يزال ساخنا.

وقالت قناة “i24NEWS ” ان جيش الاحتلال أغلق طريقا في الجليل المحتل أمام حركة المرور المدنية، وفقا للتقارير، في إشارة إلى أن إسرائيل تتوقع استمرار تصاعد التوترات مع حزب الله في أعقاب وابل صاروخي على المنطقة في وقت سابق من اليوم.

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام العبرية، قال ما يسمى مجلس مستوطنات الجليل الأعلى إن الجيش منع حركة المرور على الطرق المؤدية من مستوطنة "تل حاي" غربا إلى مستوطنة "مرجليوت".

كما تم حظر حركة المرور على الطريق على طول خط التلال المؤدي شمالًا من "مرجليوت" إلى "مسجاف آم"، وجنوبًا إلى المنارة.