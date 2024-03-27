بانخفاض 18%.. تعرف على أسعار ألبان وعصائر جهينة.. تفاصيل

أعلنت شركة جهينة تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وهو ما يأتي متماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية.

وقد سجلت قائمة الأسعار الجديدة للشركة انخفاضاً وصل إلى 18% في منتجات الألبان فيما سجلت العصائر أيضاً انخفاضاً وصل إلى 15%.

يأتي القرار متماشياً مع قرارات الحكومة المصرية ومساعيها الدؤوبة لخفض الأسعار وصد أي آثار سلبية قد تؤثر على المستهلك.

كما يعكس اهتمام الشركة الدائم بدعم المجتمع والأفراد ومساندة المستهلك المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وهو ما عزز من ريادة الشركة في السوق المصرية طوال تاريخها الممتد.