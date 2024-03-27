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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تضامن كفرالشيخ: توزيع اللحوم على 1000 أسرة من الأولى بالرعاية في القرى

صدى البلد

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ وجمعية الأورمان في توزيع 2000 كيلو لحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بـ 14 قرية بمركز كفرالشيخ . 


وأكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة الدكتورة ماجدة جلاله - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم توزيع اللحوم في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائما في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.


من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية. 


وأوضح شعبان أن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.


على صعيد آخر، تابع محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.


وأكد المحافظ - في بيان اليوم - أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، "10 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و4 محاضر عدم إعلان، ومحضر نظافة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.


وكلف كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.


وشدد المحافظ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.
 

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