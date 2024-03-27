فرج عامر: الاحتكاك الدولي يجعلنا نعرف أين نحن من عالم كرة القدم

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة أمس في نهائي كأس عاصمة مصر بين منتخبنا الوطني وكرواتيا.



وكتب فرج فرج عامر :"الاحتكاك الدولي في كرة القدم مع فرق من التصنيف الاول سوف يجعلنا نعرف اين نحن من عالم كرة القدم ،أوكرانيا بتلعب كرة سهلة وممتعة ولكن مهارات لاعبيها ولياقتهم وتركيزهم عالي جدا وهذا ما يجب علينا ان ننتهجه في لعبنا ، بتغيير الأساليب التدريبية خاصة للأجيال الصغيرة في عالم كرة القدم".



نتيجة مباراة مصر وكرواتيا

‏⁧‬⁩وأحرز محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة، توجّت كرواتيا بكأس العاصمة على حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.