إيه حكم المدير الذى يرقي الناس بمزاجه؟.. علي جمعة: هيحاسب أمام الله

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول حكم المدير الذى يرقى الموظفين للثقة وليس للكفاءة، كما يقيمهم على أساس ما يقدمونه له من خدمات بعيدة عن العمل، وممكن على أساسها يفصل المرؤس، مما يسبب لبعض المرؤسين نوع من الاحباط؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "لذلم علينا أن نقول النصيحة النبوية لهذا الرئيس غير العادل، ونقول له (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)".

وتابع: "حل هذا هو توجيه هذه النصيحة لهذا المدير، إنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل فى رعيك، ولو صدر منك انتقاصا لمرؤسك عوضه، ولا تحمل عليه، يعنى متحملش عليه وساعده، قالوا لاقينى ولا تغدينى".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينا.