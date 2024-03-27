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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدني للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب

النائب أحمد مهني،
النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى

أعلن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان، والمالية، والدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح مهني، أن عدم تطبيق الحد الأدني يعد مخالفة لقـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مضيفا أن رئيس الجمهورية كان قد وجه بعدة قرارات لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي تأثرت بها مصر.

وطالب مهني،  القطاع الخاص بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

طلب احاطة مياه الشرب والصرف الصحي الحد الأدنى للأجور رئيس مجلس الوزراء الحماية الاجتماعية

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