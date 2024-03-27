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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: نتنياهو لم يتوصل إلى اتفاق مع اليهود المتشددين بشأن "قانون التجنيد"

نتنياهو والحريديم
نتنياهو والحريديم

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إنه بعد جولة من المحادثات الليلية، لم يتوصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحريديم إلى اتفاق بشأن "قانون التجنيد".

ووفقا للصحيفة فقد ناقش نتنياهو ورؤساء الأحزاب الحريدية "اليهود المتشددين" طوال ليل الأربعاء، المقترحات المختلفة لقانون الإعفاء للحريديم، ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تطلب الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا تأجيل إجابتها لبضعة أيام أخرى، بسبب معارضة الأحزاب الحريدية لإدراج أهداف التجنيد العددية في مشروع القانون.

وبحسب الصحيفة فانه عادة ما توافق المحكمة على طلبات الحكومة هذه، الأمر الذي سيمنح نتنياهو بعض الأيام الإضافية لحل الأزمة.

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