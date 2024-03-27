خلافات سابقة.. الحبس سنة لمتهمين بضرب مواطن

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة بتهمة ضرب مواطن في البساتين.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين "ياسر. ر" وشقيقه وليد بإحداث جرح للمجني عليه "محمد. م" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليه، وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالسلاح الأبيض، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي خلفت لديه من جراءها عاهة مستديمة قدرت بنسبة خمسة بالمائة.



وكشفت شهادة المجني عليه، أنه على أثر خلاف سابق مع المتهمين، تربصا له بالطريق العام، وما إن ظفرا به حتى تعديا عليه ضربا باستخدام سلاح أبيض "كتر"، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لدية عاهة مستديمة.