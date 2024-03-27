نائب رئيس حركة فتح: نتنياهو عدو حل الدولتين..وأجندته ليس فيها غير التدمير

أكد نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية، محمود العالول، أن زيارة وفد حركة فتح للقاهرة تأتي في ظروف صعبة واستثنائية تماما، وتشمل عددا من اللقاءات واليوم كانت زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأضاف نائب رئيس حركة فتح، في تصريحات له اليوم الأربعاء، عقب لقاء وفد الحركة مع الأمين العام للجامعة العربية، أنه تم وضع الصورة كاملة أمام الأمين العام حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية والأوضاع في غزة، بجانب مناقشة العديد من وجهات النظر والرؤى حيال ما تشهده الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن حركة فتح من خلال زيارتها للجامعة للعربية حريصة على الدعم والتكاتف العربي، مؤكدا أن الوفد طلب من أبو الغيط المزيد من الدعم العربي رغم أنها تقوم بالتنسيق مع العديد من الدول العربية الا أن المرحلة الراهنة تحتاج المزيد من هذا الدعم والتنسيق.

وشدد على دور الجامعة العربية والتي تتابع كل الخطوات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٨ بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن 48 ساعة المقبلة ستكشف مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار أم لا ومدى الزاميته من الأساس، لكننا نتوقع أن الاحتلال لن يلتزم بالقرار من الأساس.



وركز على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس في أجندته غير القتل والتخربب والتدمير والقصف وذلك لاتاحة الفرصة له للاستمرار في الحكم لأطول فترة ممكنه، وكذلك على الجانب الآخر فإن نتنياهو يرد أن يعيق الاتجاه الدولي باتجاه حل الدولتين.

وأوضح أننا أمام سيناريوهين الأول بقاء الوضع على ما هو عليه وتكرار ما حدث في ٧ أكتوبر مرة أخرى بعد عام أو عامين، أو خلق أفق سياسي تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية التي يعد نتنياهو هو عدوها الأساسي رغم وجود اتجاه دولي لدعم قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

ويضم وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور القاهرة برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.