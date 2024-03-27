أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تقدمها ببلاغ ضد برنامج رامز جاب من الآخر بسبب تعرضها لإصابات بالغة خلال تصوير المقلب بكتفها وقدمها.

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال

قالت الفنانة سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج: “اللي بيحصل دا مهزلة ولا يمكن السكوت عليها والناس تتأذي فى صحتها.. وبرامج المقالب بتتعمل فى العالم كله وعملتها معاه أربع سنوات من قبل ولم يحصل شيء ولكن كنت ببقي عارفة إيه اللي بيحصل.. بس المرة دي متقالش علشان هناك تعمد للأذي ودي جريمة يعاقب عليها القانون”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.