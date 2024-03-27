مديرى قالى امضى ومشى الموضوع علشان هو أخذ رشوة.. وعلي جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عن سؤال أحد الحضور حول “إن كلنا يعلم أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فماذ لو أمر رئيس العمل بفعل معصية بأخذ رشوة أو أمضى ومشى الموضوع، ماذا يفعل المرؤوس فى هذه الحالة؟”.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الأربعاء: "اصطدمنا كتير بالموضوع، هو قالى روح خد رشوة كلام مفيش فيه كلام، اتفاق إن الرشوة حرام وغلط ومش هعملها متعملها".

وتابع: "كثير جدا مما عرض علينا فى حياتنا كان له وجه تانى، فهى مش كده رشوة أو سرقة، أنا ممكن أعمل كده ارتكابا لأخف الضررين، لما تقوله ده غلط يقولك متخافش ده أنا عارف بعمل إيه".

وأضاف: "لكن لو فى شيء غلط لا تنفذه حتى لو كان هذا هيتسبب فى إنك تمشى من الشغل".

برنامج “نور الدين” يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم فى حيرة من أمثلة: “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟”، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.