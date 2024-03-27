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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: الأخلاق منظومة ضرورية للعمل وتحقيق التنمية للدول

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق،  إن العمل بشكل عام له أخلاق تسمى الأخلاق العامة والقيم، لافتا إلى أن الأخلاق منظومة ضرورية وليست من نافلة القول، وهى التى ميزت الإنسان عن سائر الكائنات، وربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الأربعاء: "القرآن الكريم ربط الأخلاق بالإيمان وجعلها هى الأساس للطريق إلى الله، وتحدث علماء المسلمين عن ضرورة أن نخلى قلبنا من كل قبيح من الأخلاق، ونحليه بأى صحيح، من الأخلاق، لأنها هى سبب الرضا والفلاح والقرب من الله".

وتابع: "اختلف علماء التنمية بين الدولة النامية والدولة المتقدمة، فعالم أمريكى قال إن الدولة النامية لا تعرف الجدية، والدولة التى فيها النمو استقر تكون فيها الحياة جادة، وإذا رجعنا إلى ديننا نجد عناصر الجدية هى اتقان العمل، وسيدنا النبي نبهنا إلى ضرورة اتقان العمل فى قوله (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)، ومن عناصر الجدية الديمومة على العمل وإن قل، وأيضا الحفاظ على الوقت لأننا سنسأل عليه، وكل هذا من روح الفريق والعمل الجماعي، وكذلك الأمانة والالتزام والجدية من عناصر الجدية".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا. 

علي جمعة برنامج نور الدين

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