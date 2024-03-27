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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأورمان لتسليم "60 كشك" للأولى بالرعاية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لحضور  الاحتفالية التي أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم دفعة جديدة "60 كشك " على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مديرية  التضامن الاجتماعي، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

حضر الاحتفالية التي أقيمت بقرية تزمنت الشرقية كل من، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وممدوح حلمي ، وربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف

وتفقد نائب المحافظ نماذج من المشروعات التي تم تسليمها، وتشمل أكشاك مجهزة ببضاعة وثلاجات وعدادات كهرباء، مقدما لهم التهنئة بالحصول على المشروعات، من الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مثمناً دور الأورمان، التي تعد من أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، التي أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالاً كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني للانضمام والعمل تحت مظلتها.

من جهتها أشارت وكيل وزارة التضامن إلى التعاون الوثيق بين المديرية وجمعية الأورمان، تحت رعاية وإشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي يوجه بتذليل كافة العقبات أمام الجمعية و التنسيق معها في رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على معيشة الأسر الأشد احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية في النجوع والقرى،بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

من ناحيته أضاف مسؤول جمعية الأورمان ، أن فعالية اليوم تعتبر المرحلة الثالثة، التي تشهد تسليم 60 كشك "مشروع متكامل" حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

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