تذكرتي تفتح باب الحجز لـ مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة فيوتشر والزمالك في ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 31 مارس، وتقام مباراة الإياب بينهما في 7 أبريل، وستكون المباراتان في الساعة العاشرة مساءً باستادالقاهرة.









ويلتقي الفائز في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر مع الفائز في مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني في نصف نهائي البطولة، وسيكون اللقاء الأول في القاهرة سواء كان الفريق الفائز الزمالك أو مودرن فيوتشر، بينما ستكون المباراةالثانية خارج القاهرة.





كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن الحصول على موافقة بحضور 15 ألف مشجع لمباراة الزمالكومودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، إنه تم تحديد 15 ألف مشجع لمباراة الذهاب وفقا لرغبة نادي مودرن فيوتشر صاحب الملعب، فيما تم تحديد 30 ألف لحضور مباراة الإياب التي تقام 7 أبريلباستاد القاهرة.

وشدد سالم، على ضرورة زيادة أعداد الجماهير بأعداد أكبر من ذلك في المباريات المُقبلة، وعودة الأسر المصرية للمدرجاتمن جديد، والتعامل مع حضور الجماهير بشكل تجاري.

وتطرق المتحدث الرسمي للحديث عن تفاوت عدد المباريات بين فرق الدوري، قائلا ما نراه في الدوري المصري لا يحدث فيأي دوري في العالم، وهذا يؤثر بشكل كبير على قيمة ومستوى الدوري المصري.

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلا، قرار تأجيل مباراة بلدية المحلة، يمنح لاعبي الزمالك فرصة أكبر للاستعداد لمباراةالعودة أمام مودرن فيوتشر وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.