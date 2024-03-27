عيد عبدالهادي: الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات الشباب أهم الإنجازات

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، وأولى اهتمام كبير لفئة الشباب وكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم ومشروعاتهم، إيمانا منه بأن الشباب هم الوقود المحرك للنهضة التنموية وتحقيق استقرار الوطن.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن الرئيس أصدر العديد من التوجيهات التي على أسسها حصل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اهتمام ودعم كبير وظهر أثره جليا في إقامة العديد من المشروعات الصغيرة الشبابية التي فتحت فرص عمل كثير من الشباب والفتيات، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عمل على ضخ تمويلات لصالح هذه المشروعات نحو 48.3 مليار جنيه، واستفاد منها ما يقرب من 1.9 مليون مشروع صغير، وحافظت على استمرارية ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل.

وأوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة شهد اهتمام كبير من قبل الحكومة وتم تغذيته بكثير من الإجراءات والتحركات السريعة التي جعلت الجهاز يعمل سريعا على إزالة كافة العقبات وتذليل المشكلات التي كانت تقف حائل أمام الشباب مقدمي طلبات إقامة مشروعات صغيرة، أبرزها إتحاة قروض وتيسيرات مالية، وكذلك تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة الذي منح كثير من الامتيازات لصاحبي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد أن الاهتمام بقطاع المشروعات المتوسطة ساهم في تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بكثير من المؤهلات والخبرات التي تجعلهم قادرون على ضخ موارد جديدة وشرايين جديدة للاقتصاد الوطني، فضلا عن تعزيز سبل دعم الصناعة المحلية.