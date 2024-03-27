ليه تشتري موبايل ب 50 ألف..وموبايل Oppo اللي ب7000 فيه نفس الإمكانيات

لا يمكن إنكار أن الهواتف الرائدة قد وصلت إلى مرحلة تشابه كبير. أحدث معالج Snapdragon وشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز وشحن سريع للغاية وكاميرات مذهلة - كل ذلك يمتزج معًا. لا تفهمني خطأ ، أنا أقدر التكنولوجيا ، لكن الإثارة التي كانت تصاحب إطلاق هاتف رائد جديد لم تعد كما كانت. يبدو أن الابتكار الحقيقي يحدث في أسواق الفئة الدنيا والمتوسطة.

للحفاظ على القدرة التنافسية ، تقوم الشركات المصنعة بإدخال ميزات كانت حصرية في السابق للهواتف التي تبلغ قيمتها 1000 دولار إلى الموديلات الأقل تكلفة. الآن ، ستكون شركة Oppo مثالاً رئيسيًا ، حيث تقدم شهادة IP68 وشاشة منحنية على هواتفها التي تبلغ قيمتها 100 دولار.

تضع Oppo ميزات هواتف رائدة تبلغ قيمتها 1000 دولار في هواتف ذكية تبلغ قيمتها 150 دولار

وفقًا لتقرير حديث صادر عن Digital Chat Station ، تعمل Oppo على هاتف جديد بشهادة مقاومة الماء والغبار IP68. حاليًا ، لا تتوفر الكثير من المعلومات حول الجهاز. ومع ذلك ، نعلم أن هاتف Oppo الذكي وبأسعار معقولة سيأتي بشاشة منحنية وبطارية 5000 مللي أمبير.

سعر الجهاز مثير للاهتمام بشكل خاص ، حيث تهدف الشركة إلى استهداف الفئة الصديقة للميزانية مع سعر متوقع أن يكون أقل من 150 دولار (1000 يوان). لسوء الحظ ، لدينا معلومات محدودة حول هذا الهاتف في الوقت الحالي. لم تكشف DCS عن تاريخ إصدار. ومع ذلك ، فإن شهادة IP68 تلمح إلى إطلاق وشيك.



تقدم علامات تجارية أخرى ، مثل Xiaomi ، ميزات متوسطة المدى رائعة ، لكن لم يطابق أي منها هذا المستوى من القدرة على تحمل التكاليف حتى الآن. نأمل أن تشجع خطوة Oppo على المزيد من المنافسة في هذا المجال. ربما نرى حتى معالجات أفضل في الهواتف التي تعمل بنظام Android وبأسعار معقولة قريبًا.