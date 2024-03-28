لو عندك أي iPhone قديم..تقدر تبيعه وتكسب 6 مليون جنيه|الشروط والتفاصيل هنا

غالبا ما نناقش ارتفاع أسعار منتجات أبل، وهذا لا ينطبق فقط على الأجهزة الجديدة ولكن أيضًا على الأجهزة القديمة، ومن المثير للاهتمام أن بعض الطرازات الأقدم تصبح أكثر قيمة بمرور الوقت.

على سبيل المثال، هل تساءلت يومًا عن قيمة هاتف آيفون iPhone القديم الذي يوضع بدون لمس في درجك؟ قد لا يساوي الكثير، ولكن إذا كان هاتف iPhone من الجيل الأول ولم يتم فتحه أبدًا، فهذه قصة مختلفة.

بسبب ندرتها، يمكن أن تُباع هذه التحف غير المفتوحة بأكثر من 130,000 دولار! "أي أكثر من 6 مليون جنيه" .

أصل نادر لجهاز iPhone بسعة 4 جيجا بايت يباع بأكثر من 130,000 دولار في المزاد

ربما تكون قد سمعت عن الأسعار الفلكية التي تجلبها منتجات أبل القديمة في المزادات. على سبيل المثال، أشرنا مؤخرًا إلى السعر القياسي الذي تم بيعه بهاتف iPhone 4 جيجا بايت الأول غير المفتوح النادر.

والجدير بالذكر أن هذه المبالغ آخذة في الازدياد، في الآونة الأخيرة، عرضت شركة تُدعى LCG Auctions هاتف iPhone 4G بحالة ممتازة للبيع، بهدف بيعه بأكثر من 100,000 دولار.

وكما هو متوقع، تم بيع الهاتف الذكي الذي يُعتبر الآن تحفة، بأكثر من 130,000 دولار.

علاوة على ذلك، قد يتم تجاوز هذا البيع القياسي قريبًا. ففي الآونة الأخيرة، تم بيع هاتف مطابق من خلال مزادات LCG مقابل مبلغ مذهل قدره 190,000 دولار.

يسلط الضوء الفرق البالغ 60,000 دولار في السعر على تأثير الطلب على هذه المقتنيات النادرة.

تنبع قيمة أجهزة iPhone القديمة هذه بالكامل تقريبًا من ندرتها.

نظرًا لأن مستخدمي YouTube يشترون هذه الهواتف لمقاطع فيديو الفتح الصندوقي (Unboxing)، يتبقى عدد أقل منها لهواة الجمع.

وبالتالي، لا تتفاجأ إذا سمعنا عن أشياء مماثلة تحقق أسعارًا أعلى في المستقبل القريب.

في هذه الحالة، من الطبيعي أن تتساءل "إذا اشتريت هاتف iPhone 15 اليوم وأبقيته مغلقًا لمدة عقد من الزمان، فكم يمكنني بيعه؟" من الواضح أنه سيكسب أكثر من سعره الحالي، ولكن ربما ليس بقدر هاتف iPhone الأصلي من الجيل الأول.

من المحتمل أن تكون شركة Apple قد أنتجت عددًا أقل بكثير من تلك الهواتف (حوالي 30 مليونًا) مقارنة بما يقرب من 100 مليون وحدة من iPhone 14.

سيكون لدى iPhone 15 أيضًا أرقام إنتاج عالية بالمثل.

في حين أن هذه ليست نصيحة استثمارية، ولا تُضمن العائدات، فإن التمسك بهاتف iPhone 15 مغلقًا يمكن أن يدر عليك بالتأكيد ربحًا كبيرًا في المستقبل.