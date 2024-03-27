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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوكرانيا تستهدف إشعال الداخل الروسي بتشجع المراهقين على حمل السلاح والفوضى.. تفاصيل

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن الأمن الروسي أعلن صباح اليوم عن اعتقال خلية تابعة لجماعة متطرفة في مدينة روستوف، منوها بأن هذه الخلية عملت خلال الفترة الماضية على تجنيد عدد من أبناء المدينة من أجل تنفيذ أعمال إرهابية داخل المدينة والمدن الروسية الأخرى.

وأضاف "مشيك"، خلال رسالة على الهواء، أن الأمن الروسي يعمل على مدار الساعة على إحباط هجمات إرهابية داخل البلاد، والبيانات التي يصدرها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تؤكد أن الجانب الأوكراني يريد إشعال الداخل الروسي وإثارة الذعر لدى المجتمع، وجهاز الأمن أكد أن عدد المكالمات والرسائل التي تدعو المراهقين في المجتمع لحمل السلاح والقيام بأعمال إرهابية مرتفعة في الفترة الحالية ومصدر هذه المكالمات والرسائل هي الأراضي الأوكرانية.

ولفت أنه على ما يبدو أن الأجهزة الأمنية الروسية تتخذ إجراءات أمنية مشددة، ففي العاصمة موسكو خلال ساعات الصباح الأولى تم إغلاق عدد كبير من الشوارع دون ذكر الأسباب، ومنذ قليل تم إعادة فتح عدد منها.

وتابع: "حسب مصادرنا فأن الأمن الروسي، وتحديدا الحرس الوطني الروسي، يفتش بعض المراكز والأماكن التي وردت اتصالات حول وجود تهديدات أمنية بشأنها".

موسكو الأمن الروسي الأمن الفيدرالي الروسي الحرس الوطني الروسي تهديدات أمنية

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