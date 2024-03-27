عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي بممثلي شركات الاستثمار الزراعي والصناعي ومستثمرين كوريين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  احمد فريد عثمان المدير التنفيذي لشركة ايجيكور للتنمية والاستثمار والوفد الكوري المرافق له وذلك بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبده محمدين نائب مدير مشروع كوتشنر بوزارة التنمية المحلية، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة مطلب وفد الشركة والوفد الكوري لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة  ومخلفات القمامة بتكنولوجيات متنوعة باستثمارات كورية.


وأكد" مختار" ان هذا النوع من الاستثمار يستهدف الحفاظ علي البيئة ويساهم في تحقيق الاستفادة المثلي من المخلفات والمحافظة ترحب بمثل هذه المشروعات صديقة البيئة وتقدم لها كل الدعم والمساندة للعمل علي نجاحها.

 

وأكد "مختار" علي ضرورة ان تكون هناك نماذج من هذه المشروعات تكون قد نفذتها الشركة والوفد الكوري بشكل مسبق وتوضيح أساليب التكنولوجيا المستخدمة في عمليات انتاج واستخلاص غاز الميثان من المخلفات.


ووجه "مختار" لاصطحاب وفد الشركة والوفد الكوري في زيارة ميدانية  لمصانع تدوير المخلفات والمقالب العمومية تمهيدا لعمل دراسات الجدوي اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوي من القمامة وانتاج غاز الميثان بنطاق محافظة الدقهلية.

FB_IMG_1711554048456
FB_IMG_1711554048456
FB_IMG_1711554044454
FB_IMG_1711554044454
FB_IMG_1711554046506
FB_IMG_1711554046506
FB_IMG_1711554042404
FB_IMG_1711554042404
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الزراعى الحفاظ على البيئة التكنولوجيا المستخدمة المخلفات الصلبة مخلفات القمامة وزارة التنمية المحلية مصانع تدوير المخلفات مصانع تدوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة مفجعة.. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينيات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

تدمير واجهات المنازل| شاهد عيان يروي تفاصيل حريق محطة الصرف الصحي بالمرج

قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل.. هل ترتفع الأسعار من جديد؟

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق نجار تخلص من زوجته وأبنائه في الدقهلية للمفتي

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في السعودية لمدة 3 سنوات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي

لا تلبي مصالحنا.. تحذير خطير من روسيا للغرب بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية

أحمد عمر هاشم يكشف سبب تسمية غزوة بدر بـ«يوم الفرقان».. فيديو

مفتي الجمهورية: التخطيط المدروس في معركة بدر يعطي دروسًا مجيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيحاءات واغتصاب ورقص| مسلسل العتاولة يثير الجدل.. ماذا حدث؟

لن تصدق.. قلة الحركة تصيبك بمرض خطير

بالحجاب.. ناهد السباعي تثير ضجة بظهورها| شاهد

ياسر جلال: "جودر" به كل المقومات الفنية..وجرافيك المسلسل مرهق واستغرق وقتا طويلا|حوار

فيديو

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

أسرع حكم بالإيقاف.. تطورات أزمة إعلان دقوا الشماسي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ