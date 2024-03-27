محافظ الدقهلية يلتقي بممثلي شركات الاستثمار الزراعي والصناعي ومستثمرين كوريين

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احمد فريد عثمان المدير التنفيذي لشركة ايجيكور للتنمية والاستثمار والوفد الكوري المرافق له وذلك بحضور اللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبده محمدين نائب مدير مشروع كوتشنر بوزارة التنمية المحلية، وقد تناول اللقاء استعراض ومناقشة مطلب وفد الشركة والوفد الكوري لتنفيذ مشروع استخلاص غاز الميثان من المخلفات الصلبة ومخلفات القمامة بتكنولوجيات متنوعة باستثمارات كورية.



وأكد" مختار" ان هذا النوع من الاستثمار يستهدف الحفاظ علي البيئة ويساهم في تحقيق الاستفادة المثلي من المخلفات والمحافظة ترحب بمثل هذه المشروعات صديقة البيئة وتقدم لها كل الدعم والمساندة للعمل علي نجاحها.

وأكد "مختار" علي ضرورة ان تكون هناك نماذج من هذه المشروعات تكون قد نفذتها الشركة والوفد الكوري بشكل مسبق وتوضيح أساليب التكنولوجيا المستخدمة في عمليات انتاج واستخلاص غاز الميثان من المخلفات.



ووجه "مختار" لاصطحاب وفد الشركة والوفد الكوري في زيارة ميدانية لمصانع تدوير المخلفات والمقالب العمومية تمهيدا لعمل دراسات الجدوي اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوي من القمامة وانتاج غاز الميثان بنطاق محافظة الدقهلية.

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