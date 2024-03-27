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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فضحونا .. رامز جلال يسخر من ضيوف حلقة اليوم.. تعرف عليهم

رامز جاب من الاخر
رامز جاب من الاخر

وقع الفنان فادى خفاجة والفنانة مها أحمد  ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وفى مقدمة الحلقة قال رامز جلال معانا ومعاكم “اللى فضحونا على الساحة فادى خفاجة ومها أحمد”.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة


ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

احمد حسام ميدو أحمد مالك احمد فهمي السقا وباسم سمرة الفنانة مها أحمد الفنان فادي خفاجة الناصر زيدان

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