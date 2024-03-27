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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شتائم ورعب.. رد فعل فادي خفاجة ومها أحمد على مقلب رامز جلال

مها أحمد وفادى خفاجة
مها أحمد وفادى خفاجة

وقع الفنان فادي خفاجة والفنانة مها أحمد ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وسخر رامز جلال من ضيوفه قائلا:" اللى فضحونا على الساحة وبينهم مشاكل ومحاكم ومحدش يعرف يجمعهم غيرى".

ووضع رامز جلال فادى خفاجة ومها أحمد فى غرفة ضيقة وأطلق عليهم كلب.

ودخل فادى خفاجة ومها أحمد فى حالة رعب من الكلب وبدأ فى الصراخ وتوجيه الشتائم.

 

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة


ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

احمد حسام ميدو احمد السقا السقا وباسم سمرة الفنان فادي خفاجة الفنانة مها أحمد الناصر زيدان

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شتائم ورعب.. رد فعل فادي خفاجة ومها أحمد على مقلب رامز جلال


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