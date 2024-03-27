في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية لأعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة طنطا، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية و خطط الرصف والتطوير في كل المراكز والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

بدأت الجولة بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

كما تابع المحافظ مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

واختتم المحافظ جولته بتفقد طريق المواشي والذي تم رصفه بطول ٣ كيلو متر وعرض ٨ متر ، واصبح بديلا سريعا للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة يغني المركبات عن السير داخل المدينة مما يحقق سيولة مرورية وتوفيرا للوقت.