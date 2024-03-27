أستاذ تفسير: من مات فأمره مفوض لربه.. ولا جزم بدخول العاصي النار

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لابد من التفرقة بين أنواع البشر، متابعا: "إذا كان الإنسان عصى ربنا، ومات على الإيمان، لكنه عاص، فهذا الشخص أصبح في ذمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه".

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": " نحن لا نستطيع أن نجزم بأن العاصي داخل النار، إنما نحن نقول إن من مات فأمره مفوض لربه".

وأشار إلى أن: "الله قد يقضى على العاصي بالعذاب دون أن يقضي عليه بالخلود، فالعاصي لا يخلد في النار".