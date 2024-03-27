هل قصدت الاستفزاز بردها| ماذا قالت ملك الحسيني بطلة إعلان دقو الشماسي؟

أثارت ملك الحسيني، حالة من الجدل الواسع وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان التليفزيونية الذي قامت بتصويره لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، باستخدامها أغنية «دقو الشماسي» للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ.

كانت ملك الحسيني قد تجاهلت خلال الأيام الماضية الرد على الانتقادات التي وُجهت إليها، إلا أنها خرجت أخيرًا عن صمتها، ناشره مجموعة صور من كواليس تصوير إعلان دقوا الشماسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كيف كان ردها؟

رد فعل السوشيال ميديا على إعلان دقوا الشماسي



أثار إعلان دقوا الشماسي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديمها بأغنية للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والذي يهدف للترويج لأحد المنتجعات السياحية في مصر، لذلك قامت ملك الحسيني بغناء الأغنية الخاصة بالعندليب بشكل مختلفة.

لاقى الإعلان هجوم حاد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات كثيرة بسبب الطريقة التي قدمت بها الأغنية، ورأي البعض أنها قدمت بشكل سئ للغاية، ولا يليق بالأغنية الأصلية.



رد ملك الحسيني بطلة إعلان دقو الشماسي



كتبت ملك الحسيني، بطلة إعلان دقو الشماسي، لأحد المنتجعات السياحية في مصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، منشور ترد فيه على الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب الإعلان قائلة:

« أنا حابة بس أقول إن بقالي 3 أيام بقرأ كل رسائلكم وكومنتاتكم حتى لو مش ملاحقة أرد على كل حد، وفعلاً دعمكم وكلامكم بيبسطني أوي، فخورة بكل بروجيكت عملته وكل خطوة في حياتي باخدها».



من هي ملك الحسيني ؟



وُلدت ملك الحسيني في القاهرة، وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2014م، ثم شاركت في الموسم الثاني من برنامج «ذا إكس فاكتور أرابيا» عام 2025.

شاركت ملك الحسيني في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم بأغنية «بحلم بمكان» عام 2017، وخاضت تجربة العمل كمذيعة لأول مرة من خلال برنامج «نوته وصل» عام 2019، وبرنامج «غني ع العالي» عام 2021، ودخلت عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل «بيمبو» عام 2021، مع المخرج عمرو سلامة.