عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل قصدت الاستفزاز بردها| ماذا قالت ملك الحسيني بطلة إعلان دقو الشماسي؟

صدى البلد

أثارت ملك الحسيني، حالة من الجدل الواسع وضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإعلان التليفزيونية الذي قامت بتصويره لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، باستخدامها أغنية «دقو الشماسي» للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ.
كانت ملك الحسيني قد تجاهلت خلال الأيام الماضية الرد على الانتقادات التي وُجهت إليها، إلا أنها خرجت أخيرًا عن صمتها، ناشره مجموعة صور من كواليس تصوير إعلان دقوا الشماسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كيف كان ردها؟

 

رد فعل السوشيال ميديا على إعلان دقوا الشماسي 


أثار إعلان دقوا الشماسي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديمها بأغنية للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، والذي يهدف للترويج لأحد المنتجعات السياحية في مصر، لذلك قامت ملك الحسيني بغناء الأغنية الخاصة بالعندليب بشكل مختلفة.
لاقى الإعلان هجوم حاد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات كثيرة بسبب الطريقة التي قدمت بها الأغنية، ورأي البعض أنها قدمت بشكل سئ للغاية، ولا يليق بالأغنية الأصلية.


رد ملك الحسيني بطلة إعلان دقو الشماسي


كتبت ملك الحسيني، بطلة إعلان دقو الشماسي، لأحد المنتجعات السياحية في مصر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، منشور ترد فيه على الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب الإعلان قائلة: 
« أنا حابة بس أقول إن بقالي 3 أيام بقرأ كل رسائلكم وكومنتاتكم حتى لو مش ملاحقة أرد على كل حد، وفعلاً دعمكم وكلامكم بيبسطني أوي، فخورة بكل بروجيكت عملته وكل خطوة في حياتي باخدها».


من هي ملك الحسيني ؟ 


وُلدت ملك الحسيني في القاهرة، وتخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2014م، ثم شاركت في الموسم الثاني من برنامج «ذا إكس فاكتور أرابيا» عام 2025.
شاركت ملك الحسيني في الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم بأغنية «بحلم بمكان» عام 2017، وخاضت تجربة العمل كمذيعة لأول مرة من خلال برنامج «نوته وصل» عام 2019، وبرنامج «غني ع العالي» عام 2021، ودخلت عالم التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل «بيمبو» عام 2021، مع المخرج عمرو سلامة.

ملك الحسيني دقوا الشماسي إعلان دقوا الشماسي انستجرام بيمبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

ترشيحاتنا

علاء مرسي: أنا أكثر شخص أذى نفسه.. وممكن أخسر الفن عشان كرامتي

فى أول ظهور له .. تريزيجيه يوجه رسالة للجماهير بعد خسارة كأس عاصمة مصر

برنامج حياة كريمة يقدم جائزة مالية لدار تحفيظ قرآن كريم

بـ استفتاء جماهيري .. اختيار قطع شهر مارس لتأريخها بـ متاحف الآثار

دعاء الليلة الثامنة عشرة من رمضان مفاتيح الجنان.. ادركه بـ 5 كلمات الآن

بأصوات رائعة.. نقل صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ