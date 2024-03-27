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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السر في الانتخابات| ما سبب الخلاف بين مدحت شلبي ومحمود الخطيب؟

صدى البلد

احتل الإعلامي مدحت شلبي التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بحديثه عن الخلاف بينه وبين رئيس النادي الأهلي الحالي، محمود الخطيب، موضحًا تفاصيل الخلاف، وما حدث بينهما في الغردقة... ما التفاصيل؟

 

سبب الخلاف بين مدحت شلبي ومحمود الخطيب


أوضح الإعلامي مدحت شلبي، تفاصيل الخلاف بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلاً في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إن الخطيب أخذ موقفًا منه خلال انتخابات الأهلي قبل الماضية، إذ اعتقد أنه يساند منافسه وقتها محمود طاهر، مؤكدًا أن هذا التصور غير صحيح.

وأشار إلى أن أحد أسباب التوتر بينهما؛ هو عمله في قناة بيراميدز، موضحًا: «أنا والخطيب دخلنا بيوت بعض، أنا من جانبي بعتبره صديقي».

السر في الغردقة

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن قوة العلاقة الأسرية التي تجمعه مع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، ذاكرًا إحدى المواقف التي مرا بها سويًا قائلاً: «كان بينا علاقات أسرية، وطلعنا مرة مع بعض رحلة إلى الغردقة وكنا هنغرق سوا»، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير له.

أنا غلبان ومالعبتش في أهلي وزمالك

تحدث الإعلامي  الرياضي مدحت شلبي، عن تجربته كمدرب في الأندية الرياضية قائلا: «أنا مدرب على قدي، ومشتغلتش في الدوري الممتاز، لكني في نفس الوقت صعدت فرق وتصفيات ووصول للدوري الممتاز، وأنا غلبان لأني ملعبتش في أهلي أو زمالك».

أوقفت مرتين 

قال مدحت شلبي: مين فينا مابيراجعش نفسه، وهناك بعض المواقف بالتأكيد كان يمكن لأدائي أن يكون أفضل خلالها أو التجاوز عن أمر ما وجه لي، وكان يجب أكون أكثر هدوءاً في الرد، وبشكل عام ألتزم الحرص في تصريحاتي، والسبب كوني على الهواء، وكلمة بتلف الدنيا كلها، لو كنت مش حريص ومنضبط.

وأضاف: تم إيقافي مرتين أو 4 مرات، لا أتذكر جيداً، واهتمامي أكثر بـ «الإفيه»، وبعد «الترند» لا اهتم «الترند كيفني».

محمود الخطيب مدحت شلبي اهلى وزمالك الأندية الرياضية الدوري الممتاز

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