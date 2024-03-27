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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

العتاولة الحلقة 17 | باسم سمرة يهدد زينة.. والسقا ينقذ طارق لطفي

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة.

 

وبدأت الحلقة بإنقاذ أحمد السقا لشقيقه طارق لطفي من أيدي مجموعة مسلحة قام بسرقتها بمساعدة السبتي.

 

ونجح السقا في إنقاذ شقيقه ورفض أن يستمر معه في عمليات السرقة.

 

وعلم عيسي الوزان ( باسم سمرة) أن زينة هي التي قتلت زوج والدتها وأخذ منها اعترافا صوتيا بقتلها له؛ ليستغله ضد زوجها أحمد السقا لمعرفة مكان التمثال.

أحداث مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر "خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد السقا حالياً عرض فيلمه الجديد السرب، الذي تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويتناول بطولات الجيش المصري، وهو بطولة شريف منير، نيللي كريم، دياب، محمد ممدوح،عمرو عبدالجليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

العتاولة احمد السقا طارق لطفي

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