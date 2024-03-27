انطلقت مباريات دور الأربعة من النسخة الثانية من الدورة الرمضانية"منتدى العاملين بالأزهر" تحت رعاية فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف ربيع ذكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، رئيس اللجنة الرياضية للقطاعات الرئيسة بالأزهر، والمشرف العام على الدورة، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

انطلاق دور الأربعة من النسخة الثانية من الدورة الرمضانية "منتدى العاملين بالأزهر"

بدأت مباريات الدور الأربعة بمواجهة فريق المركز الإعلامي والمطابع وانتهت بفوز المركز الإعلامي بركلات الترجيح ٢-١، بعد التعادل أثناء المباراة بنتيجة ١-١، في حين فاز فريق الأمانة العامة على فريق مدينة البعوث ٤-٠، ليلتقي مع فريق المركز الإعلامي يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما يواجه فريق المطابع فريق مدينة البعوث يوم الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا لتحديد المركز الثالث.

وحكّم مباراة المركز الإعلامي والمطابع كابتن محمود رزق، حكم منطقة القاهرة درجة أولى، بينما حكّم مباراة الأمانة العامة وفريق مدينة البعوث كابتن ممدوح مرسي، حكم منطقة القاهرة درجة أولى، تحت إشراف كابتن رأفت رفاعي، مشرف لجنة التحكيم بالبطولة، وكابتن محمد ذكي، مشرف لجنة التحكيم بالبطولة.

وصرح ربيع ذكي أن المباراة النهائية ستشهد تواجد بعض قيادات الأزهر لتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وسيتم عمل ممر شرفي قبل انطلاق المباراة للفريقين المتأهلين للنهائي من جميع الفرق النهائية، في مشهد يدل على الروح الرياضية والمودة بين جميع العاملين.

وبين أن المركز الأول سيحصل على كأس البطولة وميدالية وشهادات تقدير ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على ميدالية وشهادات تقدير ومبلغ ٣٠٠٠ جنيه، في حين سيحصل صاحب المركز الثالث على ميدالية وشهادات تقدير ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جائزة لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة.