علاء مرسى : اشتغلت فى قهوة .. وكنت بنام فيها عشان أمثل

تحدث الفنان علاء مرسي عن أسرته وبداية حياتة الفنية لافتا إلى أن والده توفى وهو صغير.

وقال مرسي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، أن والدته كانت صديقته للغاية بعد وفاة والده وكان يؤمن بأنه سيصبح فنانا

وأوضح علاء مرسى أنه جاء إلى القاهرة وكان يعمل فى قهوة يجلس عليها الفنانين، معقبا:" كنت بنام فى القهوة عشان أحقق حلمى فى التمثيل".

سيد راضى

وأشار الفنان علاء مرسى أنه فى الفترة التى كان يعمل فيها فى القهوة قابل الفنان سيد راضى الذى طلب منه بإنهاء دراسة الثانوية العامة وسيساعده فى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.

برنامج ع المسرح تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويذاع يوميًا في رمضان على ثلاث قنوات وهما قناة الحياة والفضائية المصرية وCBC، واستضافت خلال حلقات البرنامج هذا العام عدد من النجوم من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.