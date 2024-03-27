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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل أساء لـ صلاح بعد هزيمة كرواتيا| حكاية تصريح لـ حسام حسن ألهَب الأزمة مع الفرعون .. ماذا قال؟

صدى البلد

هزيمة ثقيلة تعرض لها منتخب مصر اما كروتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر الودية التي استضافها استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنتيجة 4 / 2.

المباراة كانت الاختبار الثاني لحسام حسن بعد تفوقه في المباراة الأولى على نيوزيلندا بنتيجة 1 / 0، لكن ما شغل الكثيرين بعد المباراة هي تصريحات حسام حسن والتي ربطها البعض بـ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

 

هزيمة ثقيلة

 

وكان حسام حسن يأمل في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي لكنه مُني بهزيمة ثقيلة بـ 4 أهداف استقبلها مرمى محمد أبو جبل، مقابل هدفين سجلهما مدافعي الفريق رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

وواجه حسام حسن انتقادات بسبب طريقة اللعب الهجومية التي كلفته خسارة المباراة وصعوبة العودة فيها.

رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق انتقد حسام حسن خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا :" كنت اتمنى أن يخوض المنتخب مباريات ودية من منتخبات إفريقية، وأن الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب، في أول بطولة له  صدمني ومستفدناش من البطولة بجنيه".

وأشار إلى أن المنتخب لم يقدم مباراة أمام منتخب كرواتيا، وأن وضع المنتخب كان ضعيف للغاية، ونسبة الاستحواذ على الكرة كان لـ منتخب كرواتيا بفارق كبير.

 

عندنا مشكلة

 

وفي نفس الإطار تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف السابق عن المنتخب قائلًا: البطولة دي عرّفت حسام حسن أخطاء المنتخب الوطني، كنا نتمنى نكسب ولكن الفارق كبير جدًا في الكواليتي".

وأضاف: "عندنا مشكلة من بطولة أفريقيا، معندناش حد ياخد الكرة ويعدّي ويعمل كروس، إن شاء الله حسام حسن يشتغل عليها ويكون فيه حلول خلال الفترة المقبلة".

تصريحات حسام حسن

 

وعقب المباراة تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائلًا: "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من 5 لاعبين أساسيين، مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وأضاف حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

 

هل قصد الهجوم على صلاح ؟

 

وبسبب تجاهل حسام حسن لمحمد صلاح في تصريحه عن الغيابات وعدم ذكر إسمه، وتخصيص التصريح الثاني بالحديث عن لاعبين كان من المفترض قدومهم، تحدث كثيرون عن قصد حسام حسن بالإشارة إلى محمد صلاح دون ذكر اسمه.

وكان محمد صلاح قد فضّل البقاء مع ليفربول عن التواجد مع منتخب مصر خلال هذه البطولة وهو ما فتح بابًا كبيرًا للجدل بشأن علاقته بحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

ولم يكتف حسام حسن بتصريحاته الأولى فقط، لكنه أتبع ذلك قائلًا: "لن نجبر أي لاعب على الانضمام للمنتخب".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح محمد أبو جبل ليفربول عاصمة مصر الودية

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