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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بتصورك وتسجلك.. سيارتك تتجسس عليك وتبيع بياناتك

سيارتك تتجسس عليك
سيارتك تتجسس عليك

هل تعلم أن سياراتنا الحديثة ذات التقنيات العالية تتبعنا وتشارك البيانات مع الشركات المصنعة والشرطة وأطراف غير معروفة؟

فقد ظهر تقرير يفيد بارتفاع الأقساط التأمينية على السيارات بسبب تبليغ المركبات بمشاكلها وسرية بيانات سائقيها، وتتفاقم العواقب من هناك. 

 

من حسن الحظ أن هناك طرقًا للحفاظ على سرية رحلتك دون الاتصال بالمركبة الأم.

أفادت كاشمير هيل هذا الشهر في نيويورك تايمز بأن "شركات السيارات تجمع المعلومات مباشرة من السيارات المتصلة بالإنترنت لاستخدامها من قبل صناعة التأمين". 

وأضافت: "في بعض الأحيان يحدث هذا بوعي السائق وموافقته... ولكن في حالات أخرى، يحدث شيء أكثر غشاوة".

وصفت هيل حالة سائق سيارة أمريكي يدعى « كين دال» الذي فحص تقريره الاستهلاكي من لكسيس نكسيس بعد أن ارتفعت أقساط تأمين سيارته بنسبة 21 في المئة. 

وقدمت له لكسيس نكسيس وثائق تحتوي على "تواريخ 640 رحلة، وأوقات بدايتها ونهايتها، والمسافة المقطوعة وتقدير أي تسرع قوي أو تباطؤ حاد". 

جاءت البيانات من جنرال موتورز بناءً على تسجيله في برنامج OnStar Smart Driver، تم تفسير السجلات كأسباب لوضعه في فئة مخاطر تأمينية أعلى.

انضم دال إلى البرنامج دون أن يدرك العواقب المكلفة والمتعددة. لكن في بعض الأحيان يتم تسجيل السائقين الآخرين دون علمهم عند توقيع الوثائق في وكالة السيارات. والأسوأ من ذلك، قد يتم جمع البيانات من خلال وسائل أخرى بدون موافقة صريحة.

"السيارات الحديثة متصلة بالإنترنت، مما يتيح الوصول إلى خدمات مثل الملاحة والمساعدة على الطريق وتطبيقات السيارات التي يمكن للسائقين الاتصال بها لتحديد مواقعهم أو فتحها عن بعد"، أضافت هيل. "قد لا يدرك بعض السائقين أنه إذا قاموا بتشغيل هذه الميزات، فإن شركات السيارات تقدم بعد ذلك معلومات حول كيفية قيادتهم لوسطاء البيانات مثل لكسيس نكسيس".

 

سيارتك تتجسس عليك

هذا ليس التحذير الأول حول جمع بيانات السيارات، فقد حذرت مؤسسة موزيلا في تقرير صدر في سبتمبر 2023 من أن "السيارات الحديثة مزودة بـ "ميكروفونات وكاميرات وأجهزة استشعار ترسل إشارات من خلال أجهزة الكمبيوتر في سيارتك". وأضاف الكتاب: "يمكن أن تكون هذه الميزات مريحة، ولكن كلما تفاعلت مع سيارتك، فأنت تخلق سجلًا صغيرًا لما فعلته للتو. مثل عندما تدير عجلة القيادة أو تقوم بفتح الأبواب. وعادة ما يتم جمع كل تلك المعلومات وتخزينها من قبل شركة السيارات".

تجمع هذه الأجهزة معلومات عن النشاط في السيارة والبيئة المحيطة بها. حتى سياسة بيانات نيسان تدعي الحق في تتبع "نشاطك الجنسي، وبيانات تشخيص ار الصحية، والمعلومات الجينية"، على الرغم من عدم وضوح مدى انتشار ذلك حاليًا، وما يمكن للشركة أن تحتفظ به لمراقبته في مستقبل يمكن أن يكون أكثر كآبة.

استعد خصوصيتك

وهذا يجعل هذه النقطة هي الوقت المناسب لتقديم دليل جديد من مؤسسة الحرية الإلكترونية (EFF) حول تحديد مدى توفر معلومات مركبتك للشرطة ووسطاء البيانات وغيرهم من المتجسسين على حياتك، ثم يعلمك كيفية اتخاذ إجراءات بشأن ذلك.

ابدأ بمعرفة ما تجمعه سيارتك باستخدام تقرير الخصوصية للمركبات من Privacy4Cars"، وفقًا لـ ثورين كلوسوسكي من EFF، "عندما تدخل رقم تعريف السيارة VIN، يقدم الموقع فكرة تقريبية عن أنواع البيانات التي تجمعها سيارتك."

كلوسوسكي يوصي بمراجعة سياسات البيانات لسيارتك وتطبيقات الهاتف ذات الصلة:

  • "ابحث عن الإعدادات مثل 'خصوصية البيانات' أو 'استخدام البيانات.' عند الإمكان، اختر عدم مشاركة أي بيانات مع أطراف ثالثة، أو للإعلانات السلوكية." 
  • كما يقترح تقديم طلب إلى صانع سيارتك لاكتشاف البيانات التي تم جمعها بالفعل (تقدم EFF روابط لصفحات الشركات المعنية).

مع سيارتي تويوتا 4Runner الجديدة التي اشتريتها مؤخرًا (وليست لديها سياسة بيانات مؤسسية جيدة)، استخدمت زر SOS داخل الكابينة للاتصال بخدمة العملاء. 

قمت بعدم الموافقة على مشاركة البيانات مع مقاومة بسيطة. أرسلت لي تويوتا بريدًا إلكترونيًا يؤكد فيه أن "طلبك قد تم تنفيذه، حيث تمت إزالة خدمات الاتصال المتصلة، وبالتالي فإن سيارتك لا ترسل بيانات الموقع والقيادة وصحة السيارة إلى تويوتا." كما وضحت الخدمات التي لن تعمل بدون مشاركة البيانات.

سيارتك سرقة البيانات تجسس انتهاك خصوصية السيارات الحديثة السيارات المتصلة

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